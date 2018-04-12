'Sinemada Felsefe' raflarda

Necmettin Erbakan Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Feyza Şule Güngör, kitabını sinema ve felsefe arasındaki ortak payda arayışının anahtarı olan "katharsis" kavramından hareketle kaleme almış. Sinemasal bir kimliği ve tavrı olan 21 film üzerinden 21 tema ile sinemanın insanı sarsarak arındırma etkisini bir felsefeci olarak sorgulayan Doçent Doktor Feyza Şule Güngör; sinemayı bir yandan estetik bir yandan da düşünsel olarak verimli kılabilecek ve felsefeyi sinemaya bir sıkıntı olarak dahil etmeyecek bir anlayışın imkanını seçtiği filmlerde arıyor.

Maarif Mektepleri’nden çıkan kitap, 128 sayfa.