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Sinemanın sultanı Türkan Şoray'a Hollywood'da ödül

Sinemanın sultanı Türkan Şoray'a Hollywood'da ödül
Sinemanın sultanı Türkan Şoray'a Hollywood'da ödül

4’üncü Asya Film Festivali'nde Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray'a ödül verilecek.

Amerika'nın Los Angelas şehrinde düzenlenen 4'üncü Asya Film Festivali dün görkemli bir açılışla başladı.
Sinemanın kalbi olan Hollywood'a başlayan Asya Film Festivalinin bu yılki teması; Kırgızistanlı dünyaca yazar Cengiz Aytmatov'a ayrıldı. Festivalde; Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden biri olan Selvi Boylum Al Yazmalım'ın senaryo yazarı olan Aytmatov ve Türk sinemasının sultanı filmde başrol üç oynayan Türkan Şoray için özel bir gala gecesi düzenlenecek. 

30 Ekim'de Los Angeles'in ünlü mekanı Paramount stüdyolarında yapılacak bu gecede, hafızalara kazınmış Türk sinemasının önemli Filmi Selvi Boylum Al Yazmalım, Hollywood'da Asya Film kapsamında sinemaseverlerle buluşacak. Film sonrası Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray'a çok özel bir ödül verilecek. Ünlü sanatçının ödülünü, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov verecek. Asya Festivalinin Türkiye Sorumlusu Meral Melike Duran, Türk sinemasını ve Yeşilçam sinemasını Hollywood'da tanıtmak İçin çok uğraştıklarını, Türk sinema tarihinin unutulmaz filmleri arasında olan Selvi Boylum Al yazmalının burada Amerikalı sinemaseverlerle buluşturmaktan mutlu olduğunu söyledi. 

Los Angelas'ta görkemli bir açılışla başlayan 4'üncü Asya Film Festivaline; Hint sinemasının ünlü ismi Freide Pinto, TC Los Angelas Başkonsolonsu Can Oğuz ve çok sayıda davetli katıldı.  

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