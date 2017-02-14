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Singapur'da 270 yıllık ağaç devrildi: 1 ölü

Singapur'da botanik bahçesinde 270 yıllık bir ağacın devrilmesiyle 1 ziyaretçi hayatını kaybetti.


14 Şubat 2017 15:00

Singapur’da bulunan bir botanik bahçesinde Tembesu türü olduğu belirtilen 270 yaşındaki devasa ağaç, 38 yaşındaki Hintli Radhika Angara’nın üzerine düştü. Angara hayatını kaybederken, ikiz çocukları, eşi ve bir Singapurlu kadının da yaralandığı bildirildi. Bahçede incelemeler devam ederken, yetkililer böyle bir durumun gerçekleşmesinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade etti. Doğal miraslar listesinde yer alan bu alanın kontrollerinin 2016 yılının Eylül ayında yapıldığını söyleyen yetkililer, Tembesu ağaçlarının yıldırım çarpma tehlikesine karşı korunduğunu da bildirdi.

Görgü tanıkları, ağaçtan önce çatlama sesinin geldiğini, daha sonra ağacın gök gürültüsü gibi ses çıkararak bir kadının üzerine devrildiğini söyledi. 

Etiketler: 270 yıllık ağaç, singapur


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