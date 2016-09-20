“Türkiye’nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerinde yaşanan gelişmeler ve süregelen çatışma ortamının ulusal güvenliğimiz açısından taşıdığı risk ve tehditler gerek nitelik gerekse nicelik bakımından artmıştır. Ülkemiz komşumuz Irak’ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfetmekteyiz. Diğer taraftan, Irak’ın kuzey bölgesinde silahlı PKK terör unsurlarının varlığını sürdürmesi, ülkemizin güvenliğine yönelik doğrudan tehdit oluştura gelmektedir.”

Ayrıca tezkerede DEAŞ ve terör örgütlerinin Suriye’nin kuzeyindeki mevcudiyetinin devam ettiği belirtilerek, “Öte yandan, Suriye’de altıncı yılına giren çatışma ortamında rejim, halka yönelik zulüm, şiddet ve saldırılarını, terör gruplarına desteğini, etnik ve mezhepsel politikalarını sürdürmektedir. Bu durum karşısında Irak ve Suriye’den kaynaklanan, ulusal güvenliğimize tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eylemlere karşı, uluslar arası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin ulusal düzeyde tespit edilerek hayata geçirilmeye devam olunması elzemdir” denildi.

