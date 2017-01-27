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Sınıra tank sevkıyatı sürüyor

Fırat Kalkanı Harekatı devam ederken Suriye sınırına tank sevkıyatı sürüyor.

Sınıra tank sevkıyatı sürüyor

27 Ocak 2017 09:37

Gaziantep 5. Zırhlı Tugayı General Hüseyin Ataman Kışlası'ndan çıkan 2 adet M60 T tipi tank, jandarma eskortluğunda sınır hattına doğru yola çıktı. Kısa namlulu tankların, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El-Bab operasyonunda kullanılması bekleniyor.

Kısa namlulu olması nedeniyle genellikle önündeki engel ve setlerin kaldırılmasında kullanılan tankların, operasyonlarda piyadelerin önünde yer alarak, tehlikeli görülen hedef ve unsurlara atış yaparak yolu açması nedeniyle de tercih edildiği öğrenildi.  

Lider Olgun - Orhan Erkılıç
 

Etiketler: sınır, tank


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