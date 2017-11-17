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Sınırda 3 FETÖ’cü yakalandı

Edirne’de, 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı sınır birlikleri, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisini yakaladı. Hudut kartallarının yakaladığı grup içerisinde ayrıca 1 kadın ve 3 çocuğun da yer aldığı bildirildi.

Sınırda 3 FETÖcü yakalandı

17 Kasım 2017 12:35

Edirne’de, 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı sınır birlikleri, merkeze bağlı Üyüklütatar köyü mevkiinde, bir grubun yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda, 7 kişilik grup yakalandı.

3 FETÖ ŞÜPHELİSİ KISKIVRAK YAKALANDI

Sınır birliklerinin grup içerisinde yaptığı arama ve kimlik sorgusu sonrası, grupta yer alan 3 erkek şüphelinin FETÖ’nün haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları ve aranma kaydı bulundukları bildirildi. FETÖ şüphelilerinden A.V.’nin Dışişleri Bakanlığı çalışanı, S.Ö.’nün SGK çalışanı ve H.T.’nin de Maliye Müfettişi olduğu ancak mesleklerinden ihraç edildikleri ve yurt dışı çıkış yasaklarının bulunduğu belirtildi. Öte yandan söz konusu grup içerisinde yer alan 3 çocuk ve kadının yakınlarına teslim edildiği bildirildi. Soruşturma sürüyor.

Koray Ustabaşı 

 

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