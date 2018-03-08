Diğer
Kategoriler

Sinop'ta füze deneme atışları

Sinop’ta, Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Roketsan) tarafından yapılan füzelerin deneme atışları sürüyor.

Sinopta füze deneme atışları

08 Mart 2018 17:40
Sinop'ta füze deneme atışları - Tıkla İzle

Füze denemelerinin yapıldığı bölgede Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Atışların yapıldığı saatlerde bölgeye giriş ve çıkışlar polis tarafından kapatıldı. Aynı zamanda balıkçıların denize açılması yasaklandı.

Milli Savunma Bakanlığına devri yapılan eski radar üssünde konuşlanan füze test atış alanından gerçekleştirilen 06-08 Mart tarihleri arasında icra edilecek olan füze test ve eğitim atış faaliyetlerinin bugün sonlandırılacağı tahmin ediliyor.

Atışlar, soğuk savaş yıllarında ABD tarafından Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne (SSCB) karşı dinleme amaçlı kurulan ve 1992 yılında kaldırılan Sülükgölü mevkisindeki eski radar üssünde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yüzde 35,5 ile en büyük hissedarı olduğu Roketsan tarafından yapılıyor.  

Osman Aksu
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç