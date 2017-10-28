Sıpanın güldüren yolculuğu

Konya-Ankara yolunu kullanarak Kulu ilçesinden Konya yönüne seyahat eden sürücülere 3 şeritli yolda bir sıpanın koşarak gittiğini fark etti. Yolun orta şeridinden koşarak giden sıpa etrafındaki araçlara aldırış etmeden seyahatini sürdürdü. Bazı sürücüler araçlarını park ederek sıpayı yol dışında çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Sürücüler diğer sürücülerin hayvana çarpmaması için birbirlerini uyardı. Bu anları cep telefonu kamerasına kaydeden bir kamyon sürücüsü de yaptığı yorumlarla dikkat çekti.

Ömer Keleş



