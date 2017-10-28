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Sıpanın güldüren yolculuğu

Konya'da bir sıpanın karayolunda diğer araçlara aldırış etmeden koşarak gittiğini görenler bu anları kaydederken gülmekten kendini alamadı.

Sıpanın güldüren yolculuğu

28 Ekim 2017 12:59
Sıpanın güldüren yolculuğu - Tıkla İzle

Konya-Ankara yolunu kullanarak Kulu ilçesinden Konya yönüne seyahat eden sürücülere 3 şeritli yolda bir sıpanın koşarak gittiğini fark etti. Yolun orta şeridinden koşarak giden sıpa etrafındaki araçlara aldırış etmeden seyahatini sürdürdü. Bazı sürücüler araçlarını park ederek sıpayı yol dışında çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Sürücüler diğer sürücülerin hayvana çarpmaması için birbirlerini uyardı. Bu anları cep telefonu kamerasına kaydeden bir kamyon sürücüsü de yaptığı yorumlarla dikkat çekti.

Ömer Keleş 

 

 

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