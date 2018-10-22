Sır cinayette aracı gören vatandaş konuştu

Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna ait 34 CC 1736 plakalı lüks otomobil, Sultangazi'de İSPARK otoparkında bulundu. Otoparkta bulunan aracı gördüğünü iddia eden Ramazan Göktürk isimli vatandaş, daha önce de aynı otoparka diplomatik plakalı gri bir aracın girip çıktığını söyledi. Göktürk, "Bu yaz boyunca gri metal renkli bir cipin sürekli olarak girip çıktığını sürekli görüyorduk. (O da konsolosluk aracı) Ben burada oturduğum zaman çok dikkatimi çekiyordu. Bence burayı bilen insanlar, daha önce buraya gelen insanlar. Siyah araç da grinin devamıdır diye tahmin ediyorum. Bu araç çok dikkatimi çekmedi ama gri bir cipin sürekli girip çıktığını görüyordum. Buraya gelen insanların bilinçli bıraktığını düşünüyorum" dedi.



Medeni Topaloğlu - Emrah Kuş