Şirketler, 2018 yılı İK uygulamalarını değerlendiriyor

Personel yönetim yazılımı Kolay İK, Türkiye'deki şirketlerin insan kaynakları (İK) ve personel yönetimi alanındaki yetkinliklerini ölçebilmesi için bir uygulama oluşturdu. İlki geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ve 553 şirketin verilerinden yola çıkılarak sonuçları elde edilen çalışmaya göre, Türkiye'deki şirketler İK uygulamalarında genel olarak başarılı olmaya çok yakın görülüyor. İK ve personel yönetimi süreçlerinin dijitalleşmesi konusunda ise halen kat edilmesi gereken önemli bir mesafe bulunuyor. Kolay İK, şirketlerin 2018 yılı İnsan Kaynaklarında Dijitalleşme Haritası'nı gözler önüne serecek uygulamasını da Kasım ayında başlattı.

ikraporu.com adresinde ücretsiz olarak kullanıma sunulan bir analiz aracı üzerinden; özlük dosyalarından bordro süreçlerine, performans yönetiminden online eğitimlere kadar birçok konuda soru soruluyor ve şirketlerin kendi süreçleri konusunda kısa bir rapor almalarına olanak sağlanıyor.

Kolay İK'nın ikraporu.com adresinde yer alan, geçen yılki analizini uygulayan şirketlerin yüzde 77'sini, 250'ye kadar çalışanı bulunan KOBİ'ler oluşturuyor. Şirketlerin yarısı 0-12 yaş aralığında yer alıyor ki ülkemizde ortalama şirket ömrü 12 yıl.

Rapora göre çalışanlarının yarısı, en az 2 yıl süreyle şirkette görev alanların oranı ise yüzde 41. Şirketlerin yüzde 35'inin İK yöneticisi bulunmuyor. Bu şirketlerde İK süreçleri, yüzde 60 oranında şirket sahibi ya da genel müdür tarafından takip ediliyor. İK yöneticisi bulunan şirketlerde, rapor edilen kişi yüzde 84 oranında şirket sahibi ya da genel müdür. Şirketlerin yüzde 42'sinin İK kadrosu var, bunların yüzde 33'ü 1-5 kişilik ekiplerden oluşuyor.

Rapora göre, şirketlerin yaklaşık yüzde 30'u, işe alımda çalışanlarının referansına başvuruyor. Danışmanlık firmalarıyla çalışanların oranı ise yüzde 12. Şirketlerin yüzde 39'unda bordrolama için kurum dışından hizmet alınıyor. Şirketlerin yalnızca yarısı performans değerlendirmesi yapıyor. Her 10 şirketten 3'ünde çalışanlar eğitim programlarına katılmıyor. yüzde 32'si yılda 1 kez, yüzde 39'u ise yılda 3 kez eğitimlere katılıyor. Her 10 şirketten 5'i, çalışanlarına yönelik iletişim çalışmaları yapıyor. Bunların 4'ü kurum dışından profesyonel destek alıyor.