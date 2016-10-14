Şırnak Valiliği tarafından 14 Mart’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet teşkilatı unsurlarınca başlatılan 'Şehit Jandarma Üsteğmen Mehmet Çiftçi' operasyonu 03 Haziran’da tamamlanırken, teröristlerin yerleştirdiği patlayıcı ve tuzakların temizlenmesi için yapılan arama tarama çalışmalarından dolayı sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Şehir merkezindeki arama tarama faaliyetlerinin yanı sıra EYP’lerle ve çıkan çatışmalardan zarar gören binaların yıkımı ve barikatların temizlenmesi sürüyor.

Operasyonlarda 10 okul, 5 cami ve 6 kurum binası kullanılmaz hale geldi

Şırnak'ta 14 Mart’tan başlayan operasyon, 3 Haziran’da tamamlandıktan sonra kent merkezinde 10 okul, 5 cami, 6 kamu kurumu ve yüzlerce ev kullanılamaz hale geldi. Kent merkezinde PKK’lılar, el yapımı patlayıcı tuzakladıkları hendek, barikat, bina, sokak, cadde, tüp, tencere, çaydanlık ve kilit parke taşları bırakmamıştı. Kentte yaklaşık 66 ton patlayıcı güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Teröristlerin döşediği EYP'ler sağlam bina bırakmadı

Teröristlerin Yeşilyurt, Gazipaşa, Dicle, Cumhuriyet, İsmetpaşa, Yeni ve Bahçelievler mahallelerinde tuzakladıkları el yapımı patlayıcılar sonucu bu mahallelerde sağlam yapı kalmadı. PKK’lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcılar ve çatışmalar nedeniyle kent merkezi harabeye döndü. PKK’lıların tuzakladığı patlayıcılar ve çatışmalar nedeniyle neredeyse taş üstünde taş kalmadı. Kentin harabeyi andırması yaşanan çatışmaların şiddetini gözler önüne serdi.

Operasyonlarda 516 terörist öldürüldü

Şırnak il merkezinde 14 Mart'ta sokağa çıkma yasağıyla birlikte hendekleri kapatmak, barikatları kaldırmak, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, PKK'lıları etkisiz hale getirmek için başlatılan operasyonunda; 516 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, 232 barikat kaldırıldı, 59 çukur kapatıldı, 66 ton ağırlığında bin 565 el yapımı patlayıcı imha edildi. Operasyonlarda 22 güvenlik görevlisi şehit olurken, 163 güvenlik görevlisi de yaralanmıştı.

Melih Yiğit