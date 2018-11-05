Şırnak Üniversitesi'nde “Bağımlılıkla Mücadele Programı” düzenlendi

Program, Şehr-i Nuh Bilgi ve Değerler Kulübü Başkanı Hasan Aksoy'un açılış konuşması ile başladı.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, protokol konuşmasını gerçekleştirdi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan programda yaptığı konuşmada bağımlılıkla mücadele konusunda ortak bir çaba ile tüm kamu kurum-kuruluşların ortak bilinç çerçevesinde, dayanışma içinde hareket etmesi gerekliliği üzerinde durdu.

Program akabinde YEŞİLAY Şırnak Şube Başkanı Turgay Birlik ve Şırnak Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Guhdar Zeyrek'in konuşmaları ile devam etti.

Program sonunda katılım sağlayan öğrenciler arasından kura ile 2 öğrenciye burs ve bazı öğrencilere de hediyeler verildi.

