Şırnak yeniden inşa ediliyor

Şırnak kent merkezinde, 14 Mart 2016’da ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından, yaşanan çatışmalar nedeniyle Dicle, Cumhuriyet, Yeşilyurt, Gazipaşa, İsmetpaşa, Yeni, Aydınlıkevler ve Bahçelievler Mahallelerinde yıkılan yapıların yerine yenileri yükselmeye başladı. İnşaat Mühendisi Uğur Oğrak, Şırnak’ta gerçekleşen yıkımlardan sonra Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Şırnak'ın yeniden yapılanmaya başladığını söyledi. Oğrak, “Ön görülen 11 etapta 7 bin 500 konut, 2 bin iş yeri bunların cami ve taziye evleri olacak. Bunların içerisinde 3 bin konutumuz, 3 tane cami, 2 tane taziye evi ve yaklaşık 250 - 300 dükkanımızın ihaleleri yapıldı ve etaplar başladı. Şuan Gazipaşa ve İsmetpaşa Mahallesi etabındayız. Bu etapların ikisinde yaklaşık bin 200 tane konutumuz var. 200 tane dükkanımız var. bin 400 kişilik bir cami ve taziye evimiz var. Göründüğü gibi konutlarımız hızla yükseliyor ve yüzde 10’lardayız. İnşallah sene sonuna doğru inşaatlarımızın kabaları bitecek. On veya on beş gün içerisinde Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Mahalle ve Bahçelievler Mahallesi'nde 2 bin konutumuzun başlamasını planlıyoruz. Verilen destekler neticesinde sene sonuna kadar 5 bin konutumuzu fiilen başlatmış olacağız. Kalan 2 bin konutumuzun da yakında ihaleleri yapılacak ve imalata başlanacaktır. Dairelerimiz 2+1, 3 + 1, 4+1 şeklinde olacaktır. Esnafımıza yönelik dükkanlarımız var. Çevre düzenlemeleri, alt yapıları, oyun parkları, yeşil alanlar, oto parklar hepsi proje içerisinde mevcuttur. Bunlarla ilgili çalışmalarımız yüzde 10 seviyesinde gerçekleştirildi. Çalışmalarımızı daha da hızlandırıyoruz. Malum bölge şartları sıkıntılı olduğundan geç başladık. Beş etapta şuanda yaklaşık 800 - 900 tane elaman çalışıyor. Bu personel sayısı önümüzdeki günlerde 2 bin ile 3 bin personele çıkacaktır. Bu sayede işler daha çabuk işleyip ve bu işin içinden çıkacağız. Müşavirlik firmamız sıkı denetimini yapmakta ve TOKİ uzmanlarımız ile toplu konut idaresi daire başkanlarımız işin üzerindeler. Sayın Bakanımızla birlikte bizzat üzerinde durmaktalar. Sayın Bakanımıza yapılan çalışmaları fotoğrafları haftalık gönderiyoruz. Tek temennimiz biran önce konutları Şırnaklı vatandaşlarımıza teslim etmektir” dedi.



Şırnaklı vatandaş Mesut Balta, inşaat çalışmalarının devam etmesi ve inşaatların suretlerin de belli olmasının kendilerini umutlandırdığını söyledi. Balta, "Umutla birlikte vatandaşın temel talebi bu inşaatların bir an önce bitirilmesidir. Çünkü Şırnak’ta konut stokumuzun yüzde yüzde 54’ü maalesef yok oldu. Bu demektir ki, yüzde 50‘ye varan bir nüfus şuanda evsiz ve iş yeri olmaksızın yaşamını sürdürüyorlar. Bunların süratle inşaatlarının bitirilmesi, vatandaşlarımızın hem konut açısından ihtiyacını karşılayacak hem de Şırnak ekonomisine yeniden bir canlandırma getirecektir. Dolayısıyla bu durumu hem sosyal yönden, konut, ekonomik ve ticari boyutuyla düşünmek lazım. Ekonomik ve ticari boyutundaki bir rahatlama aynı zamanda ülke ekonomimiz içinde iyi olacaktır. Milli ekonomi içinde iyi olacaktır. Şırnaklı vatandaşlarımızın hem şehrine ve ülkesine olan ekonomik katkısını artıracaktır. Özellikle inşaat sürecindeki denetimlerin, kontrollerinin projeye ve planlamaya uygun bir şekilde yapılması ve kaliteli bir inşaat sürecinin izlenmesi, buna bağlı olarak özellikle vatandaş bir an önce çok seri bir şekilde inşaatların bitirilmesini talep ediyor" diye konuştu.



Orhan Erden de binaların yükselmesinden mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Görüldüğü gibi binalar epey yükselmeye başladı. Katlar çıkılmaya başlandı. Bu katların çıkması ile birlikte Şırnak halkı ziyadesiyle umutlandı. Gerçekten yapılmadan önce hepimiz kuşku içindeydik. Yapılacak mı? Yapılmayacak mı? Ve bu konu ile ilgilide binaların yükselmesi bize aşırı derecede umut verdi. İnsanlar artık evlerine ve sıcak yuvalarına kavuşacaklardır. Tabiri caizse Şırnak yerle bir oldu. Bununla birlikte Şırnak halkı aşırı bir mağduriyet yaşadı. Çünkü insanlar alın teri ile bir ev yapmışlardı. O evler yaşanan durumdan dolayı yıkıldı. İnşallah gelişen bir Şırnak olacak. Modern bir şehir olacak. Umutluyuz. Hükümetimizden Allah razı olsun. Tek umudumuz bu konutların bir an önce bitirilmesidir. Bir an önce biz vatandaşlara teslim edilmesidir” şeklinde konuştu.

Melih Yiğit