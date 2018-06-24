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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

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Şırnak’ta 3’ü Alman 4 kişi gözaltına alındı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) üyesi olduklarını iddia eden 3 Alman uyruklu şahıs ile Türk vatandaşı 1 kişi, izinsiz olarak sandık alanına girdikleri ve oy kullanmayı engelledikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Şırnakta 3ü Alman 4 kişi gözaltına alındı

24 Haziran 2018 19:36

Edinilen bilgilere göre, Şırnak’ın Uludere ilçesi Hilal Beldesi Şeyhan İlköğretim Okulunda, Alman uyruklu Passavanti Fabian, Mareike Annicksophia ve Niedoba Stephankurt ile beraberlerindeki F.K. adlı bir Türk vatandaşının, Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) izin belgesi almadan sandık alanına girdikleri belirlendi. Sandık başkanının alanı terk etmeleri yönünde ikazlarını dinlemeyen ve AGİT üyesi olduklarını ileri süren şahıslar, yapılan şikayet üzerine Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, jandarma ekipleri tarafından "oy kullanmaya engel olmak suçundan" gözaltına alındı. 

 

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