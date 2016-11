Amatör ligde mücadele eden Şırnak Şehri Nuhspor Kulübü 8 ay sonra kendi sahasında antrenmanlara başladı. 26 Kasım’da başlayacak amatör lig maçları için sadece 1 haftalık antrenman yapma imkanları olan Şırnak Şehri Nuhspor Kulübü hafta sonu Kumçatıspor ile yapacakları maçı kazanıp lige iyi başlamayı hedefliyor. 8 aydır Şırnak’taki operasyonlardan dolayı idmana çıkmadıklarını ifade eden Şırnak Şehri Nuhspor Kulübü Başkanı Emin Yürek; “8 ay sonra ilk defa sahaya indik. Şırnak’taki operasyondan dolayı idmana çıkamadık. Evimizde dahi kalamadık. Herkes dağıldı. Tekrar geldik, herkes gibi evimiz ve kalacak yerimiz olamasa da biz bu sahayı seviyoruz. Biz bu çimleri seviyoruz. Ben geçmişte burada ter döktüğüm için ve insanın içinde nasıl bir heves oluşturduğunu biliyorum. Başladık, bir yerden de başlamak da lazımdı. Geçmişin verdiği sıkıntıları şu an yaşıyoruz. Ligimiz biraz erken başlayacak geçen yıllara göre, yaklaşık 9 takım bu gurupta oynayacak. Hedefimiz ilk başta kendimizi motive etmek. Bu lige hazır görmek” dedi.

Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip bir ilde yaşanan sorunlardan sonra bunu gençlerin fırsata çevrilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Yürek; “Bunun için elimizden geldiği kadar yönetim olarak elverişli bir ortam, maddi ve manevi bir destek sağlayacağız. Maddi destek içinde üzerimize düşen görevi yapacağız. Ama iş dünyasına sesleniyoruz. Şırnak olarak Türkiye nüfusuna göre en genç iliz. Bu kadar olaylardan sonra bu fırsatı değerlendirsinler. Özelikle bu gençleri değerlendirsinler. Biz kulüp olarak şu an futbol kısmını icra ediyoruz. İş adamlarımızın işleyeceği en büyük hayırlardan birisi spordur, futboldur. Valimiz, belediye başkanımızdan ve kurum amirlerimizden bu takıma sahip çıkmalarını istiyoruz. Bu takıma sahip çıktıkları zaman ne kadar güzel bir şey yaptıklarını kendileri de görecekler. Futbolcu gelişimi ve altyapı kısmında sıkıntılıyız. Ama biz bu sene ve önümüzdeki sene en büyük hedefimiz altyapıyı oluşturmaktır. Buda benim gibi ve benim gibi düşünen arkadaşlarımızın sayesinde olacaktır. Şu an ilk hedefimiz bu gurupta oynayacağımız maçlarımızı kazanıp bir üst lige çıkmaktır” diye konuştu.

"Takımı 8 ay sonra ilk defa topladık"

8 ay aradan sonra takımı ilk defa topladıklarını belirten Şırnak Şehri Nuhspor Teknik Direktörü Fehmi Kalender, il dışındaki sporcuları çağırdıklarını söyledi. Kalender, “Şırnak Şehri Nuhspor olarak 8 ay yasak olayından sonra ilk defa takımı toparlıyoruz. Buradaki arkadaşlarımızın dışarıda olması, Şırnak’ın il dışında olması sebebiyle Diyarbakır ve Cizre’den getirdiğimiz genç arkadaşlarımızla birlikte tekrar yeni bir oluşum içerisine girdik. Hala sıkıntılarımız devam etmektedir. Burada ki geçmişte bizimle beraber oynayan ve halen lisansı bizde bulunan diğer futbolcularla bir harmanlama yaptık. Burada ayın 26’sında müsabakalar başlayacak. 9 takımlı bir fikstür çekimi yapıldı. Asıl amacımız önümüzdeki yıl futbol akademi ligini ve bayan futbol okulunu kurmayı düşünüyoruz. Bizim öğrencilere sunabileceğimiz katkı akademi liglerde lise mezunu olan arkadaşlar, sınavdan sonra bunların (BESYO) beden eğitimi ve spor yüksekokuluna katılma oranı çok yüksek. Bu amaçla bizim genç kardeşlerimiz bize yardımcı olurlarsa, aileler dahil. Kendi çocuklarını getirirlerse diğer illerde olduğu gibi bize teslim ederlerse ve ailelerin nezaretinde çocukları çalıştırırsak daha verim almış olacağız. Geçmişte bizim BESYO mezunu genç kardeşlerimiz var. Onlar her biri bir guruba bakacaklar. Bayanlar içinde bir bayan antrenör getireceğiz. Tüm bu alanların denetleyicisi ve sportif direktörü olarak ben başlarında kalacağım. Şırnak halkı bize sporcu desteğini sunarlarsa, onlar bize yardımcı olurlar. Bizde onların çocuklarına yardımcı oluruz. Dışarıdan sporcu alımımız az olur. Altyapının burada olması hem Şırnak halkı için, hem de çocuklarımız açısından faydalı olacak. Çocuklarımız başka oyunlara gideceklerine, sokakta veya kahve kültürünü alacaklarına burada bizimle spor yaparlar” ifadelerini kullandı.

"Takım olarak lige iyi hazırlanıyoruz"

Takım olarak lige iyi hazırlandıklarını belirten Cizreli Özcan Aşkar, “Stoper mevkisinde oynuyorum. Geçen sen Ağrı Gençlerbirliğispor’da oynadım. Bu sene ilk devre dizimde biraz sıkıntım vardı. Şırnak’a geldim sonra ve şu an hiçbir şeyim yok çok şükür. Ligi bekliyoruz. Biz takım olarak iyi hazırlanıyoruz. Yasaktan dolayı biraz geç başladık. Ama bu bizi etkilemez. Sonuçta kafada bitirmek lazım. İyi başlayıp iyi bitireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

"Her türlü fedakarlığı yapmak için buradayız"

Diyarbakır’dan transfer edilen Melik Atlı da her türlü fedakarlığı yapmak için Şırnak'ta olduklarını söyledi. Atlı, "Diyarbakır’dan geldim. Geçen sene Bal Liginde oynadım. Bu sene Şırnak’a geldim. Her türlü fedakarlığı yapmak için geldik bu takıma. Şampiyon etmeye geldik. İdmanlarda geri kaldık ama her türlü açığını kapatacağız. İnanıyoruz, takımımız bireysel olarak hepsi çok iyi. Takım olarak ta çok iyiyiz. Bu ortamı yakaladığımız sürece bu sene şampiyon olacağız. Arkadaşlarla söz vermişiz bu fedakarlığı gösterip, şampiyon olacağız. Biz Şırnaklı geçler olarak spora önem veriyoruz. Sporu çok seviyoruz. Bizim takım çok iyi ve destek çıkılırsa geçlerimiz çok iyi yerlere gelir. Bizim zamanımızda bize destek çıkılmış olsaydı çok güzel yerlere gelecektik. Biz iyi yerlere gelemedik, burada yetenekli gençler var ve inşallah güzel yerlere gelirler. Amatör ligine hazırlanıyoruz. İyi bir takım ve iyi bir ekip kurmuşuz. Hedefimiz amatör liginden çıkıp Bal ligine çıkmak. Biz bunun için hazırlanıyoruz. Maddi ve manevi bazı sıkıntılarımız var ve destek bekliyoruz” diye konuştu.