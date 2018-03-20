Şırnak’ta PKK/KCK operasyonu: 76 gözaltı

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezi ve tüm ilçeleriyle birlikte Antalya’da, PKK/KCK terör örgütünün silahlı aparatı YPS içerisinde terör örgütü güdümünde kurye, milis, işbirlikçi olarak KCK/TY yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonun Nevruz öncesi huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğinin belirtildiği açıklamada, kent merkezinde 14, Cizre’de 23, Silopi’de 18, İdil’de 13, Uludere’de 2, Beytüşşebap’ta 5 ve Güçlükonak’ta 1 olmak üzere toplam 76 şahsın gözaltına alındığı kaydedildi. Yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet örgütsel doküman, 3 adet örgütsel resim, 3 adet AK47 tüfek şarjörü, 17 adet 7.62 milimetre fişek, 2 adet 7.65 milimetre ruhsatsız tabanca, 20 adet 9.19 milimetre tabanca fişeği, 1 adet yasaklı FETÖ/PDY terör örgütüne ait kitap, 3 adet üzerinde örgütsel yazı bulunan tişört, 1 adet "Kürdistan" ibareli kimlik ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Melih Yiğit



