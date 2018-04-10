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Sis altındaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü havadan görüntülendi

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkilerken, İstanbul Boğazı'nın üçüncü gerdanlığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün sisler içindeki görüntüsü kendine hayran bıraktı. Köprü ve boğazın muhteşem sis manzarası havadan görüntülendi.

Sis altındaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü havadan görüntülendi

10 Nisan 2018 12:55
Sis altındaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü havadan görüntülendi - Tıkla İzle

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde çekilen sis görüntüsü tüm yaşanan olumsuzlukları adeta unutturdu. Boğaz'ın üçüncü gerdanlığında beliren sis kümesi seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturdu.Eşsiz manzara ise havadan görüntülendi. Görüntülerde, köprünün ayakları sis dağları arasında adeta kaybolurken, boğaz da sis bulutlarının altında kaldı. Manzarayı görenler ise bu anları görüntüleme yarışına girdi.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Serdal Altıntepe
 

 

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