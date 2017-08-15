Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş cinayeti ile ilgili flaş gelişme! Tutuklandılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 18 Temmuz 2016’da Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş’ın belediye binasında öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ünlü bir inşaat şirketinin sahipleri Selahattin K. ve Rıza K. ile firmanın çalışanı olduğu belirtilen Mehmet T.’nin sorgusu sona erdi.

İstanbul 12’inci Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Selahattin K., “Böyle bir olaya karışmadım. Diğer şüpheliler bu olayı kurgulayarak bizi bu suçun içine dahil etmeye çalışmaktadırlar. Gözaltında kaldığım süre boyunca işlerim yarım kaldı. Mağdur oldum” dedi.

Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli Rıza K., “Ben belediye binasından içeriye girerken ruhsatlı silahıma ait kılıf üzerimde mevcuttu. Bu kılıf benim belimdeydi. Ancak içinde silah yoktu. Suçsuzum” ifadelerini kullandı. Şüpheli Mehmet T. de iddiaları reddederek serbest bırakılmasını istedi.

Hakimlik, Rıza K. ve Selahattin K.'nin Cemil Candaş cinayetinin azmettiricisi oldukları, şüpheli Mehmet T.’nin ise cinayet suçuna iştirak ettikleri iddiasıyla tutukladı.

“Güvenlik zafiyetinden faydalanıp silahla içeri girdi”

Hakimlik kararında, cinayete ilişkin İstanbul 12’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanıklar Şenol Ş., Engin G. ve Hacı A.’nin verdikleri ifadeler hatırlatılarak, bu sanıkların şüpheli Rıza K.’nin azmettirici oldukları yönünde samimi beyanlarda bulunduklarına değinildi. Şüpheli Rıza K.’nin belediye binası girişinde güvenlik görevlilerinin ihmali sonucu içeriye silah soktuğu ve bu silahı binanın tuvaletinde davanın sanıklarından Şenol Ş.’ye (tetikçi) teslim ettiği, bu anların ise güvenlik kamerası kayıtlarında açıkça tespit edildiği anlatıldı.

“Rıza K. olay günü Candaş’ın odasının etrafında bekledi”

Rıza K.’nin olayın gerçekleşmesinden kısa süre önce belediye binasına davanın sanıklarından Hacı A. ile birlikte girdiği ancak Rıza K.’nin belediyede herhangi bir işlem yaptığına dair resmi kayıt bulunamadığı belirtilerek, “Şüpheli Rıza’nın makam odası etrafında sürekli ve elinde telefonla görüşmeler yaptığı, olay günü Seyit G.’ye ait hattı kullandığı, diğer azmettirici kardeşi Selahattin K. ile sık sık görüşmelerinin bulunduğu, Selahattin K.’nin de olay sonrası davanın sanıkları ile irtibatlarının tespit edildiği belirlenmiştir” denildi.

Kararda, cinayetin işlendiği gün şüpheli Mehmet T.’nin ise Candaş’ın makam odasının bulunduğu katta hiçbir işlem yapmadan sürekli gözetleme yaptığı, şüpheli hareketlerde bulunduğu, normal bir vatandaştan beklenmeyecek şekilde yangın merdivenlerini kontrol ettiği belirtildi.

Başak Akbulut

