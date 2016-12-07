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Şişli’de çökme tehlikesi geçiren bina paniğe neden oldu

İstanbul Şişli'de, toprak kayması nedeniyle çökme tehlikesi geçiren 5 katlı bir apartman çevrede paniğe neden oldu. Apartman sakinleri, itfaiye ve zabıta tarafından tahliye edildi.


07 Aralık 2016 16:18

Edinilen bilgiye göre olay, 14.30 sıralarında Yoncalı Sokak'ta bulunan 10 ailenin yaşadığı 5 katlı apartmanda meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre binanın ön tarafında aniden toprak kayması yaşandı. Yaşanan çökmeye bağlı olarak iki bina arasında kalan toprak kayarak binanın temelini ortaya çıkardı. Olayın ardından çökme tehlikesine karşı binada yaşayanlar panik halinde kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alan itfaiye, apartman sakinleri de tahliye ederek tedbirlerini artırdı.

Apartman sakinlerinden Şevkiye Topsözlü, "Eve girdik ses duyduk. Göçük oldu. Binayı boşalttık" dedi. Binayı yapan müteahhit firmaya tepki gösteren Topsözlü, yetkilerden yardım beklediklerini sözlerine ekledi.
Gülseri İlkgörücü adlı kadın ise, "Evde otururken birdenbire çökme oldu. Torunlarımı yanıma alarak dışarıya kaçtım" dedi. İlkgörücü, "Daha burada oturmam" diyerek tepki gösterdi.
Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı. 

Alper Korkmaz - Sadık Kahraman

Etiketler: çökme, Şişli


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