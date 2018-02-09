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Şişli’de kadın cinayetlerine portakallı protesto

İstanbul Kadın Meclisi üyelerinden oluşan bir grup kadın, Şişli’de boşanmak üzere olduğu eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen Leyla Karal’ın hayatını kaybettiği sokakta eylem yaptı. Eylem sonrasında ise yürüyüş yapan kadınlar olay yerine portakal ve karanfil bıraktı.

Şişlide kadın cinayetlerine portakallı protesto

09 Şubat 2018 21:04

Geçtiğimiz Çarşamba günü Şişli Eser Sokak’ta meydana gelen olayda, Leyla Karal isimli bir kadın boşanmak üzere olduğu eşi tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürülmüştü. Olayın ardından bugün akşam saatlerinde İstanbul Kadın Meclisi’nde yer alan bir grup kadın ellerine poşet alarak olayın yaşandığı yere gelip kadın cinayetlerini protesto etti. Ellerinde ‘Sessiz kalmıyoruz’ yazılı pankartla slogan atan grup, daha sonra kadın cinayetlerine dur diyebilmek için basın açıklaması yaptı.

İstanbul Kadın Meclisinden yapılan açıklamada, “Leyla alışverişini yapıp evine dönüyordu, o yüzden bizde bugün burada elimizde poşetlerle Leyla’nın öldürüldüğü yerdeyiz. Biz kadınlar en temel hakkımız olan yaşam hakkımız için mücadeleye devam ediyoruz. Kadınlar her gün ölümle burun burunayken, sokak ortasında öldürülürken biz kadınların yaşaması için meydanlarda olmaya, öldürülen bütün kadınlar için adalet arayarak adliye önlerinde olmaya devam edeceğiz. Kadınlar yaşamaya hayatın içerisinde olmaya devam edecek. Leyla için ve öldürülen bütün kadınlar için adalet sağlanana kadar sessiz kalmıyoruz. Kadın cinayetlerini durduracağız” denildi.

Açıklamanın ardından kadınlar, slogan atarak cinayetin olduğu yere doğru yürüdü. Kadınlar Leyla Karal’ın öldürüldüğü sırada elinde bulunan portakallara atfen olay yerine portakal ve karanfil bıraktı. Eylemin ardından kadınlar sessiz bir şekilde dağıldı.

Selim Bayraktar
 

 

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