Şişli'de kapkaç anı kamerada

Olay Şişli Elmadağ Caddesi’nde geçtiğimiz günlerde saat 10:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Elmadağ Caddesi üzerinde yürüyen bir turist ailenin el çantasını çalan iki şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. Hırsızlığa uğrayan turist aile ve çevredeki vatandaşlar hırsızların peşinden koşsa da fayda etmedi. Kapkaç anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kapkaç anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde turist aile yürüdüğü esnada arkalarından gelen iki kişi el çantasını çalmak için hamle yapıyor. Kısa süreli itişmenin ardından el çantasını çalan iki şüpheli Elmadağ Caddesi’nden aşağı doğru koşmaya başlıyor. Hırsızlık mağduru aile ve çevredeki vatandaşlar da şüphelilerin peşinden koşuyor.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Caner Sönmez - Murat Horoz