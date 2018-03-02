Diğer
Kategoriler

Şişli’de şüpheli paket alarmı: Cadde trafiğe kapatıldı

Şişli’de kaldırımda bırakılan şüpheli paket fünye ile patlatıldı. Şüpheli paket nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken paketten taş çıktı.

Şişlide şüpheli paket alarmı: Cadde trafiğe kapatıldı

02 Mart 2018 06:25
Şişli’de şüpheli paket alarmı: Cadde trafiğe kapatıldı - Tıkla İzle

Olay, Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda şüpheli paketti görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Paketin yanına gelen ekipler çevrede önlem aldı. Paketin çevresi güvenlik çemberine alınırken cadde trafiğe kapatıldı.

Paketten taş çıktı
Paketi incelemek üzere olay yerine bomba imha uzmanı istendi. Bomba imha uzmanı özel elbiselerini giydikten sonra paketi inceledi. Fünye ile patlatılan paketten taş çıktı. Pakettin patlatılmasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı. 

İsmail Bulut

Etiketler: cadde trafiğe kapandı, Şişli, şüpheli paket

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç