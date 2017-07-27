Şişli’de ticari taksi beton bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Şişli Harbiye Taşkışla Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Nişantaşı’ndan Taksim istikametine giden 34 TEU 71 plakalı ticari taksinin şoförü Cem Fırat (40), bir anda motosikletinin önüne geçmesiyle direksiyonu kırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç beton bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucu Fırat aracın içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekip, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı gören taksi şoförü Mehmet Ali Yıldırım, “Önüne motosiklet çıkınca aniden sola kırınca bariyerlere çarpmış. Durumu iyi tek başına çıkamadığı için sedyeyle çıkarttılar. Aracın içerisinde sıkışmıştı” dedi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur