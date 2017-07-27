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Şişli’de ticari taksi beton bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Şişli Harbiye’de cadde üzerinde seyir eden ticari taksi, o esnada önüne geçen motosikletliye çarpmamak için direksiyonu kırınca beton bariyerlere çarptı. Aracın içerisinde sıkışan şoför, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şişlide ticari taksi beton bariyerlere çarptı: 1 yaralı

27 Temmuz 2017 13:55
Şişli’de ticari taksi beton bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 12.30 sıralarında Şişli Harbiye Taşkışla Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Nişantaşı’ndan Taksim istikametine giden 34 TEU 71 plakalı ticari taksinin şoförü Cem Fırat (40), bir anda motosikletinin önüne geçmesiyle direksiyonu kırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç beton bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucu Fırat aracın içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekip, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı gören taksi şoförü Mehmet Ali Yıldırım, “Önüne motosiklet çıkınca aniden sola kırınca bariyerlere çarpmış. Durumu iyi tek başına çıkamadığı için sedyeyle çıkarttılar. Aracın içerisinde sıkışmıştı” dedi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur

Etiketler: kaza, Şişli, Ticari taksi


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