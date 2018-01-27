Şişli’deki cinayette alacak verecek iddiası

Şişli İnönü Mahallesi Babil Sokak üzerinde dün gece 3 katlı bir evin giriş katında köpekleri ve kızıyla yaşayan Gürcistan asıllı Janet Xonelidze (50) ile yanına gelen arkadaşı Orhan Atıç (51) arasında bilinmeyen bir nedenden olayı tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Janet Xonelidze evindeki silahıyla önce Orhan Atıç’ı öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Evde yapılan incelemeler sonrasında cenazeler, Adli Tıp Kurumuna getirildi. Adli Tıp Kurumunda işlemleri tamamlan Orhan Atıç’ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Cinayetin detayları ortaya çıktı

2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Orhan Atıç’ın aile yakınlarının iddiasına göre şahıslar arasında alacak verecek davası nedeniyle tartışma çıktı. Kahvehane işleten Orhan Atıç'ın önceden tanıdığı Janet Xonelidze’ye 3 bin TL borç verdiği ve olay gecesi de alacağı parayı istemeye gittiği, bu sırada ikili arasında tartışma çıktığı öne sürüldü.

Evli ve 2 çocuk babası olan Orhan Atıç’ın alacağı para ile başka bir borcunu kapatacağı iddia edilirken, olay aynında Janet Xonelidze’nin silahla 8 el ateş ettiği, ardından da intihar ettiği öğrenildi. Orhan Atıç’ın cenazesinin defnedilmek üzere memleketi Batman’a götürüleceği öğrenildi.

Ufuk Kıvık