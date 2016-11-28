Kaza, saat 13.00 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağlayan’dan Kasımpaşa istikametine gitmekte olan ve süratli olduğu öğrenilen Bayram Aras idaresindeki 34 VZ 5917 plakalı araç, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Araç, refüjü aşarak önce bariyerlere ardından ağaca çarptıktan sonra yola savruldu. Kaza sonucu sürücü Aras yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Motoru yerinden koptu, hız ibresi takılı kaldı

Öte yandan, kaza nedeniyle bulvar üzerinde trafik yoğunluğu meydana geldi. Çarpma nedeniyle aracın motorunun yerinden koptuğu görülürken, hız ibresinin 100 kilometrede takılı kaldığı gözlendi. Araçtaki bazı malzemeler ise yola saçıldı. Lastikleri kopan araç, kullanılamaz hale geldi. Kazayı duyan bir vatandaş, “Elektrik faturası yatırmaya giderken yanda bir patırtı duydum. Bir anda oldu, ne olduğunu biz de anlamadık” dedi. Müslüm Demir ise “Burada yatır mı var nedir, gelen arabalar hep bu noktada kaza yapıyor. Ben karşıdan gördüm aşıırı süratli geliyordu” ifadelerini kullandı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur - Mustafa Bakırhan

İSTANBUL