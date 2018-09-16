Sivasspor 2-2 Erzurumspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Sivasspor Erzurumspor kaç kaç bitti?

Sivasspor 2-2 Erzurumspor Maçı Özeti ve Golleri İzle! Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmaya gol ile başlayan BB Erzurumspor 5. dakikada Scuk'un penaltı golüyle 1-0 öne geçerken Demir Grup Sivasspor 32. dakikada Robinho'nun attığı golle BB Erzurumspor karşısında skora 1-1'lik eşitliği getirdi ancak maçın hakemi VAR'a gitti ve pozisyonu izledikten sonra ofsayt gerekçesiyle ile golü iptal etti. Bu pozisyondan hemen sonra Sivasspor bu kez Emre Kılınç ile fileleri sarstı ve skora eşitliği getirdi ve ilk yarı bu sonuçla noktalandı. Sivasppor ikinci yarıya hızlı başladı ve 55. dakikada Kone'nin attığı golle karşılaşmada 2-1 öne geçsede BB Erzurumspor'a bir puanı getiren golu 79. dakikada İbrahim Akdağ kaydetti.

Bu sonuçla Demir Grup Sivasspor puanını 5'e yükseltirken BB Erzurumspor ise puanını 2'ye çıkardı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada topla buluşan Robinho'nun sert şutu kaleci Sehic'ten döndü. Emre'nin önünde kalan topu savunma araya girerek uzaklaştırdı.

5. dakikada Uğur'un Emrah'ı ceza sahası içerisinde düşürmesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Scuk topu ağlara gönderdi. 0-1

15. dakikada Kone'nin ceza sahasına indirdiği topla buluşan Ziya'nın gelişine şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

25. dakikada sol kanatta Uğur'un pasıyla topla buluşan Robinho rakibinden kurtulduktan sonra ceza sahası içerisinde yaptığı plase vuruşla topu direğin yanında dışarı gönderdi.

30. dakikada Thy'nin pasında ceza sahası dışında Sunu'nun gelişine sert şutunu kaleci Ali Şaşal kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

32. dakikada sağ kanattan Emre'nin pasında Uğur'un geriye çevirdiği topa ceza sahası dışında plase vuruşla Robinho ağlara gönderdi. Golden sonra hakem Mete Kalkavan 'Var' sisteminden pozisyonu inceleyerek golden önce Kone'nin ofsaytta olduğunu tespit ederek golü iptal etti.

36. dakikada sol kanattan Uğur'un ceza sahasına ortasında Hakan Arslan'ın kafa vuruşu kaleci Sehic'ten döndü. Arka direkte dönen topu önünde bulan Emre topu ağlara gönderdi. 1-1

44. dakikada Kone'nin pasında topla buluşan Robinho'nun ceza sahası dışından şutunda top kaleci Sehic'te kaldı.

55. dakikada ani gelişen atakta topla buluşan Emre'nin pasında ceza sahasına giren Kone kaleciyle karşıya kaldığı pozisyonda yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1

73. dakikada Torje'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta top direğinde yanından dışarı çıktı.

80. dakikada ceza sahasına gönderilen uzun topta İbrahim arka direkte düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-2

82. dakikada savunmanın arkasına gönderilen uzun topla kaleciyle karşı karşıya kalan Torje'nin aşırtma vuruşu kaleci Sehic'te kaldı.

88. dakikada defanstan gönderilen uzun topta Munsy kaleciyle karşıya kaldığı müsait pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal mutlak bir golü önledi.

90. dakikada sağ kanattan Douglas'ın ortasında topa iyi yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunu kaleci Sehic kornere gönderdi.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Douglas, David Braz, Medjani, Uğur, (Torje dk. 65), Hakan Arslan Rybalka (Mert Hakan dk. 83), Ziya, Emre, Robinho, Aoruna Kone (Muhammet Demir dk. 75)

Yedekler: Tolgahan, Rochet, Bjarsmyr, Erdoğan, Papp, İlker, Aydın

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen, Lokman, Schwechlen, Taylan, Scuk, Tshabalaba (İbrahim dk. 43), Sunu, (Erhan dk. 66), Emrah, Thy (Munsy dk. 74)

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Özer, Tolga, Acka, Hakan Arslan, Osman, Moussa Kone

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Sarı kartlar: Lokman, Taylan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Goller: Emre (dk. 36) Kone (dk. 55) (Demir Grup Sivasspor), Scuk (dk. 5 pen.) İbrahim (dk. 80) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)