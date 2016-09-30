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Sivasspor hocasını buldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor’da Osman Özköylü’nün ardından anlaşmaya varılan Teknik Direktör Mesut Bakkal, sağlık kontrolünden geçerek 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Sivasspor hocasını buldu

30 Eylül 2016 16:22

Hafta içi Osman Özküylü ile yolların ayrılmasının ardından anlaşmaya varılan Mesut Bakkal, Sivas’a gelerek sağlık kontrolünden geçti. Medicana Sivas Hastanesi’nde kan, EKG ve EFOR testi uygulanan Bakkal ve ekibi ortopedi servisinde de muayene edildi. Sağlık kontrollerinde Bakkal ve ekibine kulüp müdürü Cafer Kaptan eşlik etti.

Kontrollerin ardından açıklamalarda bulunan Bakkal, Sivasspor’un iyi bir takım olduğunu ve bulunduğu yeri hak etmediği söyledi. Sivasspor’un teklifini hiç düşünmeden kabul ettiğini ifade eden Bakkal, "Sivasspor kaçıncı ligde olursa olsun çalıştırırım. Sivas’ı ve Sivasspor’u çok seviyorum. Takım olarak iyi bir kadroya sahibiz, ilk 5 hafta hiç beklenmeyen puanlar kaybettik. Artık puan kaybı yaşamayacağız. Buraya Sivasspor’u şampiyon yapıp tekrar Süper Lig’e çıkarmak için geldik" dedi.

Sivasspor’da üçüncü kez görev alacak Mesut Bakkal daha önce 2009-10 sezonunun 27. ile 2010-11 sezonunun 9. haftası ve 2015-16 sezonunun 21. ile 34. haftası arasında görev yapmıştı. Bakkal, geçen sezon görev aldığı süre boyunca başarılı bir performans göstermesine rağmen takımın küme düşmesine engel olamamıştı.

Bakkal’ın yardımcılıklarını ise Muharrem Canlı, Ramazan Çelik, Sedat Bayrak, Çağdaş Çavuş, Zafer Özgültekin ile Murat Çalış yapacak.

Etiketler: mesut bakkal, Sivasspor


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