MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Kerim Avcı’nın sağ kanattan ortasında ters bir kafa vuruşu yapan Kaan Yüksel meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 0-1
17. dakikada Taşkıncan’ın sol kanattan ortasında topla buluşan Muhammed Emin’in vuruşu auta çıktı.
56. dakikada Erkan’ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Yiğit’in sert şutu ağlarla buluştu. 0-2
78. dakikada ceza sahasına gelen ortayı Sivassporlu Yiğit’in elle kesmesi sonucu Yeni Amasyaspor penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Ahmet, topu ağlarla buluşturdu. 1-2
88. dakikada topla buluşan Sivasspor’lu Joan’ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3
90+2. dakikada Kaan’ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-3
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Stat: 12 Haziran
Hakemler: Oktay Taş xx, Mehmet Şahin Yılmaz xx, Seyfettin Ünal xx
Yeni Amasyaspor: Rasim xx, Kaan xx, Mehmet x, Barış xx, Muhammet Emin xxx (Engin dk. 61 x), Ergin x, Muhammed Emin Bakan xxx, Ahmet x, Taşkıncan xx (Hayrullah dk. 87 ?), Metin xx, Fatih Sultan xx (Batınay dk. 88 ?)
Yedekler: Ömer, Ali Fırat, Aslan
Teknik Direktör: Ufuk Sarı
Sivasspor: Tolgahan x, Çağatay xx, Yiğit xxx, Leandro x, Muhammed xxx (Ziya dk. 76 x), Kerim x, Beykan x (John Boye dk. 46 x), Erkan x, Tunahan xx, İbrahim x, Berkan xxx (Joan dk. 46 x)
Yedekler: Korcan, Galip, Ergin
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Goller: Ahmet (dk. 78 pen.), Kaan Yüksel (dk. 90+2) (Yeni Amasyaspor), Kaan Yüksel (dk. 3 k.k.), Yiğit (dk. 56), Joan (dk. 88) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Mehmet, Fatih Sultan, Rasim (Yeni Amasyaspor), Erkan Kaş, Muhammed Furkan, İbrahim, John Boye, Yiğit (Sivasspor)