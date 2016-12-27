Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Sivasspor Yeni Amayaspor’u 3 golle geçti

Sivasspor Yeni Amayaspor’u 3 golle geçti

Ziraat Türkiye Kupası F grubu 4. hafta maçında Sivasspor sahasında Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Yeni Amasyaspor’u 3-1 mağlup etti.

Sivasspor Yeni Amayasporu 3 golle geçti

27 Aralık 2016 18:56

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada İbrahim İşçi’nin pasında defansın arkasına sarkan Çağatay’ın sağ çaprazdan şutunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topla sol kanatta buluşan Erkan’ın ceza sahasına ortasını savunma uzaklaştırdı.

20. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ahmet Turan’ın şutunda top Muhammed Furkan’ın ayağından sekerek kale direğine çarpıp kornere çıktı.

42. dakikada Ahmet Cebe’nin ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Leandro meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

47. dakikada sol kanattan ceza sahasında yapılan ortada kale önünde topu önünde bulan Muhammed Furkan meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

57. dakikada kaleci Tolgahan’ın gönderdiği uzun topta savunma ile kalecinin anlaşmazlığında topu önünde bulan Leandro meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 3-0

62. dakikada Barış’ın ceza sahasında Beykan’ı düşürmesiyle kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Tunahan’ın şutunda top direkten döndü.

69. dakikada sol kanattan Muhammed Furkan’ın ceza sahasına yerden ortasında kaleciyi geçen topu önünde bulan Tunahan’ın şutunda Yeni Amasyaspor defansı çizgi üzerinden topu kornere gönderdi.

90. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Batınay’ın ceza sahasına ortasında top kaleye giderek ağlarla buluştu. 3-1

KÜNYE

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Murat Temel xx

Sivasspor: Tolgahan xx, Çağatay xx, İbrahim İşçi xx, İbrahim Öztürk xx, Muhammed Furkan xxx, Erkan x (Tunahan dk. 32 x), Bayram xx (Berkan dk. 67 x), Ahmet Cebe xxx, Yiğit x (Adem dk. 46 x), Beykan xx, Leandro xxx

Yedekler: Muhammed Burak, Galip, Oumari, Ergin Keleş

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Yeni Amasyaspor: Rasim x, Kaan x, Ali x, Muhammet Emin x, Barış x, Ergin Kankal x, Ahmet Turan x, Muhammed Emin x, Fatih x (Aslan dk. 63 x), Metin x (Batınay dk. 52 x), Engin xx (Hayrullah dk. 83 x)

Yedekler: Ömer, Mehmet, Taşkın

Teknik Direktör: Ufuk Sarı

Goller: Leandro (42 pen. ve 57), Muhammed Furkan (dk. 47) (Sivasspor), Batınay (dk. 90) (Yeni Amasyaspor)

Sarı kartlar: Yiğit, Bayram, Tunahan (Sivasspor), Muhammet Emin, Engin, Ergin Kankal, Barış (Yeni Amasyaspor)

(Uğur Yiğit/İHA)


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç