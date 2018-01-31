Sivasspor'un yeni transferi Saivet Sivas'a geldi

Devre arasında Kardemir Karabükspor'dan Papp ve dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Robinho'yu renklerine katan Demir Grup Sivasspor, transferin son gününde İngiliz ekibi Newcastle United takımından renklerine bağladığı Senegalli ofansif orta saha oyuncusu Henri Saivet'i Sivas'a getirdi. 27 yaşındaki Senagalli oyuncuyu, Nuri Demirağ Havalimanı'ndan Asbaşkan Faruk Taşseten ile az sayıda taraftar karşıladı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Henri Saivet, "Türkiye'de olan bazı arkadaşlarıma Sivas'ı sordum. Sivasspor'a çok iyi referans oldular. Onun için burayı tercih ettim. Buraya gelmemdeki amacım takımı üst sıralara çıkarmak ve Avrupa kupalarına gitmek." dedi. Kiralık geldiğini söyleyen Henri Saivet gelecek sezonki durumunu ise kulüplere bağlı olduğunu söyledi.

Faruk Taşseten ise transferden mutlu olduklarını belirterek, "Saivet ile sezon sonuna kadar kiralık satın alma opsiyonlu anlaşmamızı yaptık. İnşallah güçlü bir takım olacak. Sevenlerimize Yiğidolar'ı stada bekliyoruz. Bu son transferimiz." dedi.

Henri Saivet daha sonra Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Uğur Yiğit - Tolga Şardağ

