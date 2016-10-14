Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugayı'nda acemi eğitimini alan 1996-3 tertip 2'nci dönem erler için General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda yemin töreni düzenlendi. Törene; Sivas Vali Vekili Turgay İlhan, Garnizon ve 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, Belediye Başkan Vekili Erdal Karaca, bazı il protokol üyeleri ile yemin eden erlerin aileleri katıldı.

Yaklaşık 3 haftalık temel eğitimden geçen acemi erlerin heyecanlı olduğu görüldü. Törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bin 300'e yakın acemi er iki grup halinde yemin etti. Törende temel eğitim süresince eğitimde, atışta ve sporda başarılı olan 5 acemi ere 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip tarafından başarı belgesi ve hediye verildi. Törende ayrıca Sivas'ta askerlik yapan erlerin baba ve dedelerine Belediye Başkan Vekili Erdal Karaca tarafından katılım belgesi verildi.

Törende konuşan Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, "Komutanınız olarak sizlerin ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza, parolanızın vatan, bayrak ve şeref olacağına, dürüstlük ve doğruluktan asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum. Cesaretin, fedakarlığın, vefanın ve sadakatin timsali kahraman ordumuz bu yiğit evlatlarımızla gücünü tazelemektedir. Ettiğiniz bu kutsal andın size, ailelerinize, Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ve yüce ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. Tören, yürüyüş ile son buldu.

Tören sonrası askerlerin aileleri ile buluşması sırasında duygulu anlar yaşandı. Askerler; anne, baba ve çocuklarına sarılarak hasret giderdi.

Hakan Kaleli - Uğur Yiğit