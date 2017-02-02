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Sivas'ta FETÖ'den 6 polis daha tutuklandı

Sivas merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edilen ve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 6 polis daha çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sivasta FETÖden 6 polis daha tutuklandı

02 Şubat 2017 22:01

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Polis Meslek Yüksekokulunda görev yapan ve KHK ile görevlerinden ihraç edilen aralarında rütbeli polislerin de bulunduğu kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 46 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen eski emniyet mensupları Ş.K., S.E., Z.S., M.A., M.Ç. ve İ.Ö çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylelikle operasyonda tutuklanan polis sayısı 25'e yükseldi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 21 kişinin emniyetteki işlemleri devam ederken, firari olan 10 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. 

Uğur Yiğit

Etiketler: fetö, Sivas


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