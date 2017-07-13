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Sivas'ta FETÖ'den 7 tutuklama

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişiden 7'si tutuklandı.

Sivasta FETÖden 7 tutuklama

13 Temmuz 2017 21:50

 Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen 15 şahıs hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 7'si tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari olan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor. 

Uğur Yiğit
 

Etiketler: fetö, Sivas, tutuklama


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