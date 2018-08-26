Sivas'ta otomobil ile pikap çarpıştı: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, İrfan T. yönetimindeki 52 AZ 700 plakalı pikap, D-100 karayolu Akçaağıl köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kendisini sollamaya çalışan Murat A. yönetimindeki 34 YK 7545 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına devrilen otomobilde bulunan Nergiz, Kızı Edanur A., Hilal B. (20), (19), Merve T. (19) ve Sefa Arife T. (17) yaralandı. Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Murat A. yönetimindeki araçta bulunanların, bayram ziyareti dolayısıyla Suşehri ilçesine akraba ziyaretine geldikleri ve memleketleri olan Giresun ili Şebinkarahisar ilçesine giderken kaza yaptıkları öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Nevzat Yücel

