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Sivas'ta özlenen kar yağışı başladı

Kuraklığının etkili olduğu Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren özlenen kar yağışı başladı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, vatandaşlar karın sevincini yaşadı.

Sivasta özlenen kar yağışı başladı
Sivas'ta özlenen kar yağışı başladı - Foto Galeri

17 Ocak 2018 17:07

Kış mevsiminin kurak geçtiği ve Sivas Belediyesi'nin, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal medya üzerinden kar istemesiyle de gündeme gelen Sivas'ta beklenen ve özlenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren başladı. Termometrelerin eksi 2 derece ölçüldüğü kente karın yağmasıyla birlikte vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Karla kaplı kaldırımlarda vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Tarihi kent meydanında kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Belediye temizlik ekipleri kaldırımlarda temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar kar özlemini fotoğraf çekinerek giderdi. Vatandaşlar mevsimin kurak geçtiğini kar yağmasının bereket olduğunu belirterek çok sevindiklerini söyledi. Kar yağışının aralıklarla etkili olması bekleniyor. 

Uğur Yiğit

 

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