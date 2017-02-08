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Sivas'ta telefon dolandırıcıları yakalandı

Sivas'ta kendisini polis ya da savcı olarak tanıtarak telefonla aradığı kişilere adının terör örgütü bağlantılarına ve kuyumcu soygunculuğuna karıştığını söyleyerek dolandırıcılık yapan 4 kişi, yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Sivasta telefon dolandırıcıları yakalandı

08 Şubat 2017 14:20

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Dolandırıcı olduğu öne sürülen 4 kişi, 66 yaşındaki T.Ş'yi telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Şahıslar, T.Ş.'ye 'Adının terör örgütüyle bağlantılı olduğunu ve kuyumcu soygunlarına ismi karıştığını' söyleyerek bu işten kurtulması için evine gelecek olan sözde polislere para ve ziynet eşyalarını vermesini istedi. Eve gelen dolandırıcılar T.Ş.'den çanta içerisinde 10 bin 595 lira, 140 Euro ve bir cumhuriyet altını alarak olay yerinden ayrıldı. Dolandırıldığını anlayan T.Ş., polisi aradı. T.Ş.'nin ihbarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde yaptıkları çalışmalar sonucu Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı şüphelilerden A.Y. (37), M.D. (23), N.B. (30) ve B.Y. (27) suça konu olan paralarla birlikte yakaladı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Hakan Kaleli

Etiketler: Sivas, telefon dolandırıcıları


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