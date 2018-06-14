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Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı!

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Sivasta trafik kazası: 2 yaralı!

14 Haziran 2018 21:39

Kaza, saat 19.00 sıralarında Sivas-Ankara karayolu Direkli-Bedirli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Turan Ç. idaresindeki 58 TL 844 plakalı otomobil, sürücüsü belirlenemeyen 05 LG 126 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kazayı Fatih Turan C. yara almadan atlatırken, diğer araçtaki sürücü ile birlikte yanında bulunan arkadaşı yaralandı. Yaralılar ambulansla Numune Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Uğur Yiğit - Onur Erden
 

 

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