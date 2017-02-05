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Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Sivas'ta 5 kişinin bulunduğu otomobilde ve bir evde yapılan aramada 77 gram uyuşturucu madde bonzai ele geçirildi.


05 Şubat 2017 13:30

Sivas Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, dün akşam saat 19.00 sıralarında Bahtiyarbostan Mahallesi Alibaba Caddesi üzerinde şüphe üzerine 34 NV 7065 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde ve içerisinde bulunan 5 kişinin üzerinde polis ekipleri tarafından yapılan aramada 6 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden S.S.'nin (25) evinde yapılan aramada ise 172 adet fişek haline getirilmiş 71 gram bonzai ele geçirildi. Otomobilde bulunan şüphelilerden M.G. (25), A.B.'ye (16) uyuşturucu bulundurmak suçundan işlem yapan polisler şahısları serbest bıraktı. A.M.Ş. (23), A.A. (22) ve S.S. ise uyuşturucu ticareti yapma suçlamasıyla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri devam eden şahıslar adliyeye sevk edilecek. 

Uğur Yiğit
 

Etiketler: Sivas, uyuşturucu


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