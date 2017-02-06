Kaza, Sivas-Erzincan D-100 karayolunda meydana geldi. Tokat istikametinden Erzincan istikametine giden Necdet Kurt yönetimindeki 34 BD 3535 plakalı otobüs, Akıncılar ilçe girişinde kontrolden çıkarak devrildi. olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otobüs şoförü Necdet Kurt olay yerinde yaşamını yitirirken, otobüste bulunan 36 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan 26'sı Suşehri Devlet Hastanesine, 10'u ise Koyulhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otobüste 46 yolcu ve 3 mürettebat olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.