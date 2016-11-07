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Siverek'te 27 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 27 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Siverekte 27 öğrenci hastaneye kaldırıldı

07 Kasım 2016 19:11
Siverek'te 27 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Tıkla İzle

Alınan bilgilere göre, ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Direkli kırsal mahallesi orta ve ilkokulunda 27 öğrenci okullarına yemek firmasından gelen öğle yemeğini yedikten sonra fenalaştı. Fenalaşan öğrencilerden 27'si gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bazı öğrencilere tedbir amaçlı müşahede odasında serum bağlandığı görüldü. Öğrencilerin yemekte mercimek çorbası, makarna ve portakal yedikleri öğrenildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri konunun araştırıldığını belirtirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Cuma Sarı

Etiketler: 27 öğrenci, hastaneye kaldırıldı, Siverek


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