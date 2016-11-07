Alınan bilgilere göre, ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Direkli kırsal mahallesi orta ve ilkokulunda 27 öğrenci okullarına yemek firmasından gelen öğle yemeğini yedikten sonra fenalaştı. Fenalaşan öğrencilerden 27'si gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bazı öğrencilere tedbir amaçlı müşahede odasında serum bağlandığı görüldü. Öğrencilerin yemekte mercimek çorbası, makarna ve portakal yedikleri öğrenildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri konunun araştırıldığını belirtirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Cuma Sarı