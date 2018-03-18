Siviller Afrin’de YPG ile çatışıyor

“Kürtlerin haklarını koruyoruz” diye meydanlara çıkan, dünya kamuoyunda taraftar bulmayan çalışan terör örgütü PKK/PYD Afrin’de de yine Kürtlere zarar vermeye başladı. Örgüt ele başları geride acemi militanları bırakıp rejim desteğiyle Afrin’den Rakka’ya kaçarken, içeride kalan militanlar dün sabah kendilerine ve sivillere ait araçları ateşe vererek Afrin’den çıkmaya başladı. Zeytin Dalı Harekâtı’nın başladığı 20 Ocak’ta sayıları 12 bine ulaşan örgüt militanlarının baskı ve zulümleri ile zor günler geçiren ve kendilerini bir anda operasyonun içinde bulan siviller, militanların kaçmasıyla birlikte harekete geçti.

YAĞMA BAŞLADI

Şehirden çıkamayan militanlarla siviller arasında çatışmalar yaşanırken, örgütün halktan vergi adıyla toplayıp stokladığı erzak ve lojistik malzemelerin bulunduğu depolar yağmalanmaya başladı. 2012 yılında rejimin askerlerini çekmesiyle birlikte Afrin’de yuvalanmaya başlayan ve burayı kanton ilan eden terör örgütü, yaklaşık 6 yıl boyunca Afrin halkına zulmediyordu. Afrin kırsalında birçok alanda kilometrelerce uzunlukta tünel yapan ve bu tünellerin çoğunda sivilleri çalıştıran terör örgütü, yurtdışından özellikle AB ülkelelerinden savaşçı desteği alarak Türkiye’ye karşı direneceğini sanıyordu. Ancak 57. güne giren operasyonda terör örgütünün elinde zorla tuttuğu 372 yerleşim bölgesinden TSK ve ÖSO’nun kontrol altına aldığı bölge sayısı 224’ü köy ve 44’ü kritik nokta olmak üzere 268’e ulaştı.

Kuşatma altına alınan Afrin’de 6 beldeden 5’i ele geçirilirken, kalan son belde Mabatlı’nın da ele geçirilmesi için operasyonlar sürüyor. Harekâtta şu ana kadar 3.569 terörist etkisiz hâle getirildi. Afrin ile Mabatlı arasındaki kara yolu bağlantısı kesildi. Doğudan ve batıdan gelen birlikler Afrin’in kuzeyinde buluştu. Bu hamle ile birlikte Afrin’in yüzde 69,39’u TSK ve ÖSO tarafından kontrol altına alınmış oldu.

Türkiye Gazetesi