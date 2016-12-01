Emine Yıldırım, "Çiğ Tanesi" adını verdiği 2017 gelinlik koleksiyonunu, Çeşme Sheraton Otel’de düzenlenen defilede tanıttı. Organizasyon ve koreografisini Öner Evez’in üstlendiği, “Çiğ Tanesi” koleksiyonunu aralarında Çağla Şikel’in de yer aldığı 20’nin üzerinde modelin sergilediği defileyi çok sayıda modasever izledi.

Defilenin final bölümü ise geceye damga vurdu. Siyah gelinlik giyen çocukların, "Oynamak İstiyorum, Okumak İstiyorum", "Ben Daha Çocuğum", "Çocuk Gelinlere Hayır" yazılı pankartlarla podyumda yürümeleri, gecenin en önemli bölümünü oluşturdu. Modacı Emine Yıldırım ve ünlü manken Çağla Şikel de siyah gelinlik giymiş çocuklarla birlikte podyumda yürüyerek, toplumsal yara haline gelen "Çocuk Gelin" sorununa dikkat çektiler.

Davetlilerden büyük alkış alan defilenin ardından bir açıklama yapan ünlü modacı Emine Yıldırım, “Çiğ Tanesi” koleksiyonunu hazırlarken doğadan ilham aldığını söyledi. Sadece Türkiye’de değil, dünyada da ’Çocuk gelinler’ konusunun büyük bir sorun olduğunu ifade eden Emine Yıldırım, “Çocuklar masumiyetin ve saflığın simgesi. 2017 gelinlik koleksiyonumu hazırlarken, doğanın mucizesi ’Çiğ Tanesi’ ile çocukların benzer masumiyet ve saflıkları bana ilham verdi. Aileler çocuklarına sahip çıksın. Onlar küçük yaşlarda evlerde ’eş’ değil, sokaklarda oynayan çocuklar olsunlar” dedi.

Ünlü manken Çağla Şikel de defile sonunda, siyah gelinlik giyen çocuklarla beraber gazetecilerin sorularını yanıtladı. Adana Aladağ’da öğrenci yurdunda çıkan yangına çok üzüldüğünü belirten Çağla Şikel, “Bu olayda ben de ciğeri yanan kişilerdenim. Öncelikle Adana’da hayatını kaybeden çocukların ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz. Çocuklar hep yaşasın, çocuklar hep gülsün istiyorum” dedi.

Şikel, “Bu ülkede yaşayan bir çok insan gibi ben de çocukların evlendirilmesine karşıyım. Daha ergenliğini tamamlamamış kızlarımızın töreler veya ekonomik koşullar gereği evlendirilmelerine ve çocukluklarını yaşayamamalarına her zaman tepkimi göstereceğim. Bu akşam Emel Yıldırım’ın defilesinde de bu konuya dikkat çekmek için podyuma çıktım. Bu yüzden bu defilenin benim için anlamı çok büyük” diye konuştu.

Kayınvalidesini kaybettikten sonra kendisi için Çeşme’nin güzelliğini kaybettiğini söyleyen Şikel, "Kayınvalidemi Çeşme’de defnettikten sonra Çeşme benim için önemli bir tatil beldesi olmaktan maalesef çıktı. Biz yazları bütün vaktimizi Çeşme’de beraber geçiriyorduk. Çeşme’de çok anılarımız var. O nedenle artık Çeşme’de tatil yapmayı tercih etmiyorum. Artık Çeşme’ye sadece iş için geliyorum. Bugün de Emine Yıldırım gelinlik koleksiyonu için Çeşme’ye geldim. Çok uzun zamandır gelinlik giymiyordum. O yüzden heyecanlıyım. Gelinlik ruhu başka bir şey. Modacılarımızın yaptığı kıyafetlerin ruhundan çok daha farklı. Elbiselerin ruhunu insanlara yansıtarak heyecanlandırmayı seviyorum" şeklinde konuştu.