Siyanür alarmına neden olan toz, polis merkezine götürüldü

5 Şubat akşamı siyanür kullanarak intihar ettiği iddia edilen 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Sercan Çırağı’nın evine eşyalarını toplamak için bugün öğlen saatlerinde gelen 3 arkadaşından birisi, Çırağı’ya ait çorabın içerisinde toz fark edince panikledi. Polise haber vermesiyle bölgede tekrar güvenlik önlemleri alınırken, genç kız ise tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin gözetiminde bulunan eve yaklaşık 5 saat sonra gelen AFAD Antalya ekipleri, evde bulunan şüpheli maddeyi ve elbiseleri çanta ve delil poşetine koyarak aldı. Büyük bir titizlikle evden çıkartılan şüpheli madde ile elbiseler Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerine teslim edildi.

Polis otosuna konulan şüpheli maddenin bulunduğu poşet, daha sonra Fatih Polis Merkezine götürüldü. Poşetteki maddenin siyanür olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmazken, şüpheli toza dokunan genç kadının hastanedeki tetkiklerinin devam ettiği öğrenildi.

Suat Metin

