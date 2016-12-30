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Şizofren Yüksel kardeşler bakımevine yerleştirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde güç şartlar altında yaşayan ve şizofren hastası oldukları bildirilen Mehmet Ali, İlyas ve Mevlüt Yüksel isimli 3 kardeş, Antalya’da bulunan Muzaffer Aksoy Bakımevine yerleştirildi. Uzun yıllar kardeşlerine bakan ağabey İshan Yüksel'in ağzından ise sadece 'Kardeşlerime iyi baksınlar' sözleri çıktı.

Şizofren Yüksel kardeşler bakımevine yerleştirildi

30 Aralık 2016 10:35
Şizofren Yüksel kardeşler bakımevine yerleştirildi - Tıkla İzle

Ulukapı Mahallesinde yaşayan ve şizofren hastası oldukları bildirilen Mehmet Ali, İlyas ve Mevlüt Yüksel isimli 3 kardeş, geçici olarak taşındıkları evden alınarak Antalya’da bulunan Mukaddes Aksoy Bakımevi’nin Mevlana Şubesine yerleştirildi. Yüksel kardeşler, yeni taşındıkları ve sadece bir gece geçirdikleri evden uzun süre kendilerine hem annelik hem de babalık yapan ağabeyleri İshan Yüksel tarafından çıkartıldı. Kendilerini Antalya’ya götürecek araca bindirilen Yüksel kardeşlerin düşünceli hali dikkat çekti.

Kardeşlerini minibüse bindirdikten sonra hareket eden aracın arkasından uzun süre bakan Ağabey İshan Yüksel’in ağzından sadece "Kardeşlerime iyi baksınlar" sözleri çıktı.  

Arif Kaplan

Etiketler: bakımevi, Şizofren Yüksel kardeşler


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