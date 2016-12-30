Ulukapı Mahallesinde yaşayan ve şizofren hastası oldukları bildirilen Mehmet Ali, İlyas ve Mevlüt Yüksel isimli 3 kardeş, geçici olarak taşındıkları evden alınarak Antalya’da bulunan Mukaddes Aksoy Bakımevi’nin Mevlana Şubesine yerleştirildi. Yüksel kardeşler, yeni taşındıkları ve sadece bir gece geçirdikleri evden uzun süre kendilerine hem annelik hem de babalık yapan ağabeyleri İshan Yüksel tarafından çıkartıldı. Kendilerini Antalya’ya götürecek araca bindirilen Yüksel kardeşlerin düşünceli hali dikkat çekti.

Kardeşlerini minibüse bindirdikten sonra hareket eden aracın arkasından uzun süre bakan Ağabey İshan Yüksel’in ağzından sadece "Kardeşlerime iyi baksınlar" sözleri çıktı.

Arif Kaplan