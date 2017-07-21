Diğer
Kategoriler

Skandal! Camileri FETÖ’ye verecekler

Darbe girişimi sonrası Diyanet imamlarını casuslukla suçlayan Almanya’nın amacı, bu camileri FETÖ’ye teslim etmek.

Skandal! Camileri FETÖye verecekler

21 Temmuz 2017 09:34

FETÖ’nün Almanya’daki Türkler üzerinde baskı kurmak için hedef seçtiği Müslüman cemaati ele geçirme amacına hizmet eden Almanya Hükümeti, Diyanet imamlarını casuslukla suçlamıştı. Almanya Federal Savcılığı üzerinden açılan soruşturmalarda, camileri FETÖ’cülere teslim etmeyen imamlar MİT’e çalıştıkları iddiasıyla yargılıyor.

Federal Savcılığın yürüttüğü soruşturmaya ilişkin Almanya Meclisi’nde bilgi veren hükümet yetkilileri, “Toplam 20 suçlanan kişi ve bilinmeyen şüpheliler hakkında Türk hükümetinin direktifiyle, Gülen yapılanması üyelerini izleyerek casusluk faaliyetlerinde bulundukları iddiasıyla soruşturma yürütülmektedir” demişlerdi.

“FETÖ UYARISI” SUÇ!

Almanya’da yaşayan Türklere yönelik olarak kurulmuş 930 İslami cemaat ve derneğin çatı örgütü olarak hareket eden Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), FETÖ mensuplarının hedefi oldu. Alman hükümeti ise FETÖ’nün baskısıyla bu ülkede görev yapan imamları istihbarat servisi BND üzerinden takibe devam ediyor. Almanya, DİTİB’in Türkiye’nin çizgisinden ayrılmasını ve kendi ajandasını oluşturmasını istiyor.
15 Temmuz sonrası 5 bini aşkın FETÖ mensubu Almanya’dan siyasi oturum izni almıştı. Bu örgüt üyelerinin Almanya’da Müslüman cemaatlerin içine sızmasını ve Türkiye karşıtı faaliyetlerde bulunmasını önlemeye çalışan DİTİB, Türkiye’yi uyardı. FETÖ ile ortak çalışan Almanya İstihbaratı BND, bu uyarıyı bir suç olarak kabul ederek DİTİB ve bağlı cami imamlarının bir kısmı savcılığa iletildi. Almanya Federal Savcılığı da DİTİB’in ihbarını suç kabul ederek soruşturma başlattı.

SİYASİLERE BASKI

Alman istihbaratının koruduğu FETÖ mensupları, ayrıca bu ülkede yıllardır ilişkide oldukları ve destek verdikleri siyasiler üzerinden DİTİB için baskı yapıyor. Kendileri hakkında istihbarat yaptığını iddia eden FETÖ’cüler, camileri ele geçirmek ve Almanya’daki Müslümanlar üzerinde hakimiyet kurabilmek için başta Hristiyan Demokrat Birlik Partisi olmak üzere pek çok siyasiyi devreye sokuyor. Bu baskılardan etkilenen İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Ole Schröder, konuya ilişkin federal eyaletlerin DİTİB’in dini bir topluluğa şart koşulan kriterleri yerine getirip getirmediğini sorgulaması ve imamların bu tür bir özel korumaya sahip olup olmadıklarının araştırılmasını istedi.

FETÖ'DEN AYNI YÖNTEM

Almanya’da Türklerin en yoğunlukta yaşadığı 3 bölgedeki 11 caminin imamlığını isteyen FETÖ mensupları, aynı yöntemi diğer Avrupa ülkelerinde de izliyorlar.

Türkiye Gazetesi 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!