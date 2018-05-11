Skata’nın ‘İlk’i Bilgi Music Label’den çıkıyor

Türkiye müzik piyasasına önemli isimler kazandıran İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü’nün, müzik paylaşım mecrası BİLGİ Music Label’dan (BML) çıkan kısa çalar 'İlk’' tüm dijital müzik marketlerdeki yerini aldı. Albüm, farklı tarzları ve sahne performanslarıyla müzik tutkunlarının ilgisini çekmeyi başaran Skata isimli grubun ilk kısa çaları.

Skata müzik grubu, Bilgi Müzik Bölümü mezunları Ahmetcan Gökçeer, Tolga Tohumcu, Engin Dağlık ve Özgün Tuncer’den oluşuyor. Grubun 'İlk' isimli 3 parçadan oluşan kısa çaları, başlangıcından sonuna kadar dinleyici pek çok farklı müzik türüne sürükleyerek şaşırtıp sarsmayı ve transa geçirmeyi başarıyor.

Zengin enstrüman seçkisiyle dinleyicileri coşkulu bir yolculuğa çıkaran kısa çaların kayıtları İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Stüdyoları’nda yapıldı. Albümün miksajı Özgün Tuncer’e, masteringi ise Istanbul Babajim Stüdyoları’ndan Pieter Snapper’a ait.