Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Sneijder ve Sigthorsson Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek

Sneijder ve Sigthorsson Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek

Galatasaray Takım Doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce, Sneijder ve Sigthorsson'un hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Sneijder ve Sigthorsson Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek

12 Ekim 2016 14:02

İnce, GS TV'de iyileşme sürecindeki ve milli takımlarında sakatlık geçiren oyuncular hakkında açıklamalarda bulundu. Hakan Balta'nın tedavisinin tamamlandığını ve idmana katıldığını hatırlatan İnce, "Eren Derdiyok iki günlük tedavisinin ardından bugün idmanın tamamında sahada yer aldı. Daha önce kondisyonerler eşliğinde çalışan Serdar Aziz ve Nigel de Jong da çalışmalarda takımla birlikte oldu" dedi.

Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in tedavisine başlandığını ifade eden İnce, "Hollanda Milli Takımı ile oynadığı Belarus maçında bir sakatlık yaşadı. Önümüzdeki günlerde ne zaman döneceğini açıklayacağız. Bu hafta için oynamasını düşünmüyoruz. Kolbeinn Sigthorsson bugünü izinli geçirdi. Çalışmaları iyi geçiyor fakat onun da bu hafta sahada olacağını düşünmüyoruz. Bu iki oyuncu dışında bütün oyuncularımız teknik heyetin kararı ile sahada olacak durumda" diye konuştu.
(SK-SK-S) 

Etiketler: forma giyemeyecek, galatasaray, Gençlerbirliği maçı, Sigthorsson, sneijder, Sneijder oynayacak mı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!