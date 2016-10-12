İnce, GS TV'de iyileşme sürecindeki ve milli takımlarında sakatlık geçiren oyuncular hakkında açıklamalarda bulundu. Hakan Balta'nın tedavisinin tamamlandığını ve idmana katıldığını hatırlatan İnce, "Eren Derdiyok iki günlük tedavisinin ardından bugün idmanın tamamında sahada yer aldı. Daha önce kondisyonerler eşliğinde çalışan Serdar Aziz ve Nigel de Jong da çalışmalarda takımla birlikte oldu" dedi.

Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in tedavisine başlandığını ifade eden İnce, "Hollanda Milli Takımı ile oynadığı Belarus maçında bir sakatlık yaşadı. Önümüzdeki günlerde ne zaman döneceğini açıklayacağız. Bu hafta için oynamasını düşünmüyoruz. Kolbeinn Sigthorsson bugünü izinli geçirdi. Çalışmaları iyi geçiyor fakat onun da bu hafta sahada olacağını düşünmüyoruz. Bu iki oyuncu dışında bütün oyuncularımız teknik heyetin kararı ile sahada olacak durumda" diye konuştu.

(SK-SK-S)