Yakutiye ilçesinde Kenan Topal atölyesinde bulunan sıcak sobanın içerisine bağlama yapımında kullanılan polyesteri döktü. Bunan üzerine soba bomba gibi patlarken Kenan Topal atölyesinde ölümün eşiğinden döndü. Patlama anı atölyede bulunan güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Topal’ın kafasında ve elinde birinci derece hafif yanıklar, atölyede de maddi hasar oluştu.

Topal yaşadığı acı tecrübeden kendisine ders çıkararak yanıcı maddelerle kesinlikle soba tutuşturulmaması tavsiyesinde bulundu.

Ahmet Akbuğa - Doğa Alca

ERZURUM