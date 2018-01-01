Sobadan zehirlenen 91 yaşındaki kadın ve oğlu öldü

Edinilen bilgiye göre, Turan Mahallesi Çiğdem Sokak'ta ikamet eden Hürüze Kaya (91) ve oğlu Adil Kaya’dan (52) haber alamayan yakınları, eve girdiklerinde anne ve oğlunun cansız bedenleri ile karşılaştı. Yapılan ilk incelemeye göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtilen yaşlı kadın ve oğlunun cenazeleri kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazelerin evden çıkarılması sırasında yakınları sinir krizleri geçirdi.

Turan Mahalle Muhtarı Mehmet Güngör, “Yakınları Hürüze Kaya ve oğlu Adil’den haber alamıyor. Kapıyı da açamayınca çatıdan içeri giriyorlar ve ikisinin de cansız bedeni ile karşılaşıyor. Yapılan incelemelerde karbonmonoksitten zehirlenerek öldükleri belirleniyor” dedi.

Alparslan Ötüken

