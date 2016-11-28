Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar bir çok evde kullanılan sobalar kaloriferli ve doğalgazlı evlerin çoğalmasıyla birlikte tarihe karıştı. Eskiye rağbet kalmaması ise soba sektörünü bitirme noktasına getirdi. Balıkesir'de 45 yıldır sobacılık yapan Halil Kurt, satışların çok düştüğünü söyledi. İnsanların sobaları sadece evlerinin terasına nostalji olarak aldığını söyleyen Kurt, "Sobalar artık tarihe karıştı. Bazı insanlar evinin terasına falan kuzine tarzı soba koyup eskiye olan özlemini gideriyor" dedi. Sobacılık sektörünün bir 10 yıl daha durgun bir şekilde gideceğini söyleyen Kurt, "Biz şu anda bu işten tatmin olamıyoruz. Artık sobalar alt tabakaya düştüğü için çok problemli insanlarla karşılıyoruz. Mesela bizden soba alan bir vatandaş sobaya iki avuç kömür koyup üç gün yanmasını istiyor. Ya da bacası tıkanmış sobacıdan biliyor" dedi.

Sobanın bir çok külfeti de olduğunu söyleyen Kurt, "Sobanın temizliği var. Kül çöp oluyor. O yüzden doğalgaz tercih ediliyor. Ben bile doğalgaz kullanıyorum. Ama bugün bir sobanın üstünde kestane pişir bunun zevki hiç bir şeyle değişmez" dedi. Köylerde de artık kalorifer ve doğalgaz kullanımının yaygınlaştığını söyleyen Halil Kurt, soba piyasasında da fiyatların çok düştüğünü ifade etti. Şu anda 125 TL'ye sattıkları sobayı 1980 yılında 3,5 ton soma kömürü bedeline sattıklarını söyleyen Kurt, şimdi ise ellerindeki en pahalı sobaların demir döküm olduğunu ve fiyatlarının 500-600 TL arasında olduğunu söyledi.

Eskiye özlem duyduğunu söyleyen Kurt, "Biz önceden bir iş yaptık mı bahşiş alırdık. Adamın evine maşıngayı kurduğumuz zaman içinde börek pişirdiklerinde, bize daha sonra gelip 'çok güzel yaptı' diye börek ikram ederlerdi. Şimdi artık bu tür şeylerle karşılaşmamız imkansız" dedi. Vatandaşlar sobanın ayrı bir yeri olduğunu belirtirken, özellikle ev hanımları ise sobanın çok külfetli olduğunu ve kova doldurmanın kendilerini yorduğunu söylediler. Bazı vatandaşlar ise doğalgaz bedelinin yüksek olduğunu belirterek, elektrikli ısıtıcı ile evlerini ısıttıklarını ifade ettiler.

Taşkın Sarıca